Es wurde ein Datum festgelegt, wann Squid Game Season 2 gedreht wird

Seit Squid Game auf Netflix angekommen ist und die ganze Welt im Sturm erobert hat, warten wir darauf, mehr über die Pläne für die zweite Staffel zu erfahren, und auch, wann die neue Staffel mit den Dreharbeiten beginnen wird.

Zu diesem Zweck ist nun ein neuer Bericht von Ilgan Sports (danke, CBR) eingetroffen, der besagt, dass nun ein Drehtermin feststeht. Diese Information stammt von Hauptdarsteller Lee Jung-jae, der in einem Interview sagte:

"Squid Game 2 wird im Sommer mit den Dreharbeiten beginnen und die Dreharbeiten werden wahrscheinlich etwa 10 Monate dauern. Wir haben auch etwa 10 Monate lang an Season 1 gearbeitet, aber mit Verzögerungen durch COVID-19. Aber da Season 2 größer sein wird, wird es wahrscheinlich länger dauern, bis es abgeschlossen ist."

Wenn dies also das Drehfenster ist, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Show im Frühjahr 2024 in die Postproduktion für ihre zweite Staffel gehen wird, was bedeutet, dass es wahrscheinlich nicht vor Ende 2024 oder Anfang 2025 dauern wird, bis die Serie auf dem Streaming-Dienst debütiert.

