Es wurde bestätigt, dass The Sims 5 kostenlos heruntergeladen werden kann

Bereits Ende Juni berichteten wir, dass The Sims 5, früher bekannt als Project Rene, in eine Free-to-Play-Richtung geht. In einem neuen Blogbeitrag von EA wurde dies nun bestätigt.

"Das bedeutet, dass, wenn Project Rene fertig und vollständig für die Spieler geöffnet ist, ihr in der Lage sein werdet, es ohne Abonnement, den Kauf des Hauptspiels oder Energiemechaniken zu betreten, zu spielen und zu erkunden. Wir möchten, dass das Spielen für euch super einfach ist, Freunde einzuladen oder euch ihnen anzuschließen und neue Features, Geschichten und Herausforderungen zu erleben."

Wenn The Sims 5 veröffentlicht wird, bedeutet dies jedoch nicht das Ende für Die Sims 4. "Wir werden weiterhin beides gleichzeitig unterstützen und planen, in absehbarer Zukunft weitere aufregende Inhalte in die Die Sims 4-Community zu bringen", schreibt EA.

Auch wenn der kostenlose Download wie ein Segen klingen mag, bedeutet es wahrscheinlich, dass die meisten Inhalte für The Sims 5 hinter Bezahlschranken weggesperrt werden. Für einige ist das in Ordnung, da es bedeutet, dass das Basisspiel eher eine Demo sein wird, um zu sehen, ob es sich lohnt, das Geld zu investieren, aber für andere wird dies eine sofortige Abschaltung des Spiels sein.

Was denkst du?