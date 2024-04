Es wurde bestätigt, dass Qi'ra in Star Wars Outlaws erscheint

HQ

Gestern haben wir einen ersten Blick auf die Story von Star Wars Outlaws geworfen, dem kommenden Open-World-Abenteuer, in dem wir unsere Schurkenträume in einer weit, weit entfernten Galaxie ausleben werden. Viele neue Charaktere, Hintergrundgeschichten und mehr werden für das Spiel erstellt, aber da es sich um Star Wars handelt, werden wir sicher auch einige berühmte Gesichter sehen.

Laut Game Informer wird Qi'ra von Crimson Dawn einen Auftritt im Spiel haben. Du wirst dich höchstwahrscheinlich an sie erinnern, als Emilia Clarke sie in Solo: A Star Wars Story spielte. Es ist derzeit nicht bekannt, ob sie zurückkehren wird, um dem Charakter im Spiel seine Stimme zu leihen.

Auch wenn Qi'ra vielleicht nicht der größte Name in Star Wars ist, ist es gut, Charaktere zu sehen, die das Spiel mit dem gesamten Universum verbinden, ohne dass Ubisoft die Akrobatik vollbringen muss, die erforderlich ist, um wichtige Charaktere in Geschichten auftauchen zu lassen, denen nichts allzu Ernstes passieren kann.