Es wurde bestätigt, dass alle iPhone 15-Modelle Display-Port unterstützen

Eine Sache, die auf Apples gestriger Veranstaltung seltsamerweise nicht erwähnt wurde, war, dass alle neuen iPhone 15-Modelle Displayport mit 4K und HDRunterstützen, ohne dass ein zusätzlicher Anschluss oder Adapter gekauft werden muss. Etwas, das zuvor erforderlich war, wenn Sie bei älteren Modellen eine Videospiegelung vom Lightning-Anschluss erhalten wollten. Wenn Sie also einen externen Bildschirm an Ihr iPhone 15 anschließen möchten, können Sie dies tun, aber leider dient er derzeit nur zum Spiegeln und kann nicht als zusätzlicher, erweiterter Bildschirm verwendet werden. Hoffen wir, dass die Unterstützung dafür in Zukunft über ein Software-Update kommt, wäre cool gewesen.

Ist das eine Funktion, die du im neuen iPhone verwenden könntest?