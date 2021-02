Es wird Zeit für Gameplay-Präsentation der PS5-Version von Crash Bandicoot 4

You're watching Werben

In knapp zwei Wochen macht es sich Crash Bandicoot 4: It's About Time auf drei neuen Plattformen gemütlich: Xbox Series, Nintendo Switch und Playstation 5. Obwohl das neue Abenteuer des Beuteldachs bald plattformübergreifend erhältlich sein wird, macht Publisher Activision deutlich, dass sich der alte Crash bei Sony nach wie vor am liebsten aufhält. Gestern Abend wurde der PS5-Version des Plattformers eine umfangreiche Gameplay-Präsentation mit Entwicklerkommentar spendiert, in der wir all die Funktionen und Features sehen, auf die sich PS5-Nutzer freuen dürfen.

Beworben werden die Nutzung des räumlichem "Tempest 3D"-Audios, die Auflösung von 4K-Inhalten bei 60 Bildern pro Sekunde und die Aktivitäten-Kacheln im Hauptmenü der neuen Sony-Konsole, mit denen ihr euch direkt zu verpassten Herausforderungen manövrieren könnt. Kurze Ladezeiten und der Einsatz der adaptiven Trigger für Spielfiguren, die ein Gadget nutzen, runden die Präsentation ab. Zu guter Letzt verrät der Trailer noch, dass diejenigen, die Crash Bandicoot 4: It's About Time bereits auf einer PS4 oder einer Xbox One besitzen, den Upgrade-Prozess ohne weitere Kosten über sich ergehen lassen dürfen. Praktisch, denn eure Speicherstände werden ebenfalls übertragen.