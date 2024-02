Es wird prognostiziert, dass 20 % aller Arbeitsplätze in Hollywood innerhalb von drei Jahren verschwinden werden

HQ

Das sehen auch die Verantwortlichen der Filmwelt so. KI ist die Zukunft und in ihrem Gefolge geht man mittlerweile davon aus, dass in den nächsten drei Jahren rund ein Fünftel aller Arbeitsplätze in der Filmindustrie verschwinden werden. Das geht aus einer Umfrage von CVLEconomics hervor, bei der 300 Personen in leitenden Positionen der Unterhaltungsindustrie über die Zukunft nachdenken mussten.

Die absolut schlimmste Rolle, die davon betroffen sein wird, werden Toningenieure, Synchronsprecher und Konzeptkünstler sein. Aber auch diejenigen, die mit visuellen Effekten und Postproduktion arbeiten, sollen in Gefahr sein. Grob gesagt bedeutet dies, dass rund 120.000 Menschen vor 2026 mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Dienstleistungen vollständig einstellen werden und dass sich mehr als 200.000 Menschen in der Gefahrenzone befinden.

In den nächsten drei Jahren werden schätzungsweise fast 204.000 Stellen betroffen sein. Bis 2026 gab ein Drittel der Befragten an, dass über 20 Prozent aller Arbeitsplätze in der Unterhaltungsindustrie, also rund 118.500 Stellen, gestrichen werden



Angesichts der schwierigen Zeiten, die den Mitarbeitern in der Branche bevorstehen, sorgt KI weiterhin für Sorgen und Verärgerung.

