Es wird nicht erwartet, dass sich Nintendos Switch-Nachfolger besser verkaufen wird als das Original

In diesem Jahr erwarten wir so ziemlich alle, dass Nintendo enthüllt, was nach dem Zeitalter der Switch als nächstes kommt. Es war ein guter Lauf für die Hybrid-Konsole, aber die Technologie hält heutzutage einfach nicht mehr Schritt und braucht ein Update.

Auch wenn wir uns alle eine leistungsstärkere Switch oder eine neue Nintendo-Konsole wünschen, bereiten sich die Analysten auf einen Absturz vor, wenn es um den finanziellen Erfolg dieser neuen Konsole geht. In einem Bericht von Bloomberg hieß es, dass die neue Konsole wahrscheinlich nicht annähernd so erfolgreich sein wird wie ihr Vorgänger.

"In unseren Fünf-Jahres-Gewinnschätzungen sehen wir nicht, dass die Gewinne während des Hardware-Zyklus der nächsten Generation die Spitzengewinne des Nintendo Switch-Zyklus übertreffen werden. (Das könnte sich ändern, wenn sich die Hardware als neue Konzept-Hardware herausstellt) und nicht als Nachfolger in der Art der Nintendo Switch", sagte Minami Munakata von Goldman Sachs.

Es scheint also, dass, wenn Nintendo sich für ein völlig neues Konzept entscheidet, es eine Chance gibt, dass wir ein weiteres phänomenales Erfolgsniveau sehen könnten, ansonsten erwarten wir etwas Ähnliches wie bei der Wii/Wii U-Situation, wo die Spieler vielleicht nicht den Vorteil eines Upgrades auf den Nachfolger sehen.