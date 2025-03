Es wird mehr Peaky Blinders geben, solange Steven Knight "Geschichten zu erzählen hat"

Peaky Blinders endete vor Jahren nach sechs Staffeln voller Dramen um den Shelby-Clan im Fernsehen. Obwohl es so aussah, als wäre dies das Ende des Franchise, begannen bald die Arbeiten an einem Film, der zu dieser Zeit als der eigentliche Abschluss zur Schau gestellt wurde, obwohl er inzwischen geändert und umformuliert wurde, um das Finale des "ersten Kapitels" der übergreifenden Erzählung zu werden.

Warum geht Peaky Blinders ins Kino, anstatt eine TV-Serie zu bleiben? Genau das hat The Playlist den Schöpfer Steven Knight kürzlich in einem Interview gefragt, in dem er erklärte:

"Ich möchte wirklich, dass die Peaky-Fans, die ein großer Teil davon waren, alles zusammen in einem Gebäude sehen. Die Kommunikation war komplett virtuell, aber ich möchte, dass es in Kinos kommt, damit die Leute dort zusammensitzen und zusehen können, wie das Ding passiert."

Ob dieses Konzept in Zukunft für andere Peaky Blinders Geschichten, die in Planung sind, fortgesetzt wird, bleibt abzuwarten, aber wie lange das Franchise weitergehen wird, schloss Knight einfach mit folgendem: "Solange es einen Appetit darauf gibt und ich Geschichten zu erzählen habe, Warum dann nicht?"

Freust du dich schon auf den Peaky Blinders Film?