Es wird keine Verwechslungen zwischen Matt Reeves, The Batman und dem neuen DCU-Batman geben

Wie du wahrscheinlich weißt, hat Matt Reeves mit den Batman-Filmen und der fortlaufenden Pinguin-Serie sein eigenes Batman-Universum. Die Idee ist jedoch, dass es einen weiteren Batman im sogenannten DCU geben wird, was zu einigen möglichen Zusammenstößen und Verwirrung führt, wenn beide Batmans gegen die gleichen Bösewichte kämpfen oder ähnliche Handlungsstränge haben.

Aber das ist anscheinend nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Als ein Fan James Gunn über Threads auf die Angelegenheit ansprach, antwortete dieser, dass Matt Reeves offensichtlich über seine Pläne berichtet, da The Batman auch Teil der DC Studios ist (deren Kopf Gunn ist). Deshalb werden sie sich abstimmen und dafür sorgen, dass es zum Beispiel nicht zwei Filme zur gleichen Zeit gibt, in denen beide gegen Poison Ivy kämpfen.

The Batman - Part II wird im Oktober 2026 veröffentlicht, nach einer einjährigen Verspätung aufgrund der Hollywood-Streiks im letzten Jahr, aber über die Geschichte ist nur sehr wenig bekannt. Wir wissen jedoch, dass der DCU-Film mit Batman The Brave and the Bold heißt, und es wurde bereits bestätigt, dass zumindest einige Mitglieder der sogenannten Bat-Family (Robin ist eine Selbstverständlichkeit, aber vielleicht treffen wir auch Charaktere wie Batgirl, Nightwing und Red Hood?) auftauchen werden.