Es wird keine Stealth-Sequenzen geben, die sofort scheitern, in Indiana Jones and the Great Circle

HQ

Indiana Jones and the Great Circle hat keinen Missionsfehler, wenn du beim Schleichen auf der Karte entdeckt wirst. Wie wir in unserer Vorschau angemerkt haben, ist das Schleichen ein großer Teil von Indys neuem Abenteuer, da er nicht gerade dafür gemacht ist, es mit hundert Nazis aufzunehmen.

Stattdessen ist Indys Kopf sein größtes Werkzeug, wie Creative Director Axel Torvenius in einem Interview mit MinnMax skizzierte. Torvenius erwähnte auch, dass die Handlungsfähigkeit der Spieler eine große Sache im Spiel ist, weshalb man eine Mission nicht scheitern wird, nur weil man entdeckt wird.

Auch wenn Indy nicht der größte Kämpfer der Welt ist, kannst du im Spiel deine Fäuste, Peitschen, Pistolen und improvisierten Waffen einsetzen, um mit Feinden fertig zu werden, wenn du entdeckt wirst. Wir haben in der jüngsten Vergangenheit einige Kontroversen mit Spielen erlebt, die sofort fehlschlugen, wenn man während der Stealth-Segmente entdeckt wurde. Ich schaue euch an, Star Wars Outlaws.

Indiana Jones and the Great Circle erscheint am 9. Dezember für Xbox Series X/S und PC.