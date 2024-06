Es wird keine Remaster oder Reboots der ersten beiden Fallout Spiele geben

HQ

Bei all der Aufmerksamkeit, die Fallout in letzter Zeit als Franchise erhalten hat, nicht zuletzt dank der jüngsten Next-Gen-Veröffentlichungen und des Erfolgs der TV-Serie auf Prime Video, würde man erwarten, dass Microsoft und Bethesda so viel wie möglich Geld verdienen wollen. Aber Todd Howard hat bereits gesagt, dass er seine Pläne für Fallout 5 nicht zu sehr beschleunigen möchte, und jetzt schließt er auch eine Rückkehr zu den Ursprüngen der Franchise aus.

Der Bethesda-Veteran gab ein Interview auf dem YouTube-Kanal von MrMattyPlays, in dem er bestätigt, dass es keine Remaster oder Reboots der ersten beiden Fallout -Spiele geben wird, die von Black Isle Studios entwickelt wurden (wo viele der aktuellen Obsidian-Entwickler herkommen).

Howard sagt, dass sie ihre Wartung weiterhin unterstützen werden, um sie auf dem PC verfügbar zu halten und für alle zugänglich zu machen, aber dass sie sich jetzt darauf konzentrieren werden, die Zukunft auf den richtigen Fuß zu stellen.

"Darüber hinaus haben wir darüber gesprochen, aber unsere Prioritäten in Bezug auf 'Hey, lasst uns Entwicklungsarbeit leisten und bestimmte Dinge zum Laufen bringen' waren nicht in diesen Bereichen. Also ist die Priorität wieder 'Hey, können die Leute es laden und spielen'."

Im Moment sieht es so aus, als müssten wir das Ödland, das wir bisher kannten, mit Fallout 4 und Fallout 76, das kürzlich im Skyline Valley DLC erweitert wurde, weiter ausquetschen.

