Es wird keine Fortsetzung von The Lego Batman Movie geben

Nach dem monströsen Erfolg von The Lego Movie gab es dort eine Zeit lang viele Lego-Filme, und wer kann WarnerBros die Schuld geben? Geld ist schön! Aber obwohl Gold buchstäblich vom Himmel in ihre Taschen regnet, sieht es so aus, als wäre das Märchen zu Ende. Zumindest bis zu einem gewissen Grad, da die geplante Fortsetzung von The Lego Batman Movie nun offiziell in der Schwebe ist. Lego hat die Partnerschaft mit dem Filmstudio beendet und stattdessen Universal die Lizenz überlassen.

Es ist, gelinde gesagt, eine Schande, wenn man bedenkt, dass der Regisseur sogar ein Drehbuch fertig hatte. Etwas, worüber er uns vor nicht allzu langer Zeit in einem Interview etwas mehr erzählte, als er folgendes sagte:

"Wir hatten ein wirklich lustiges Drehbuch mit Dan Harmon und Michael Waldron, schrieben eine wirklich lustige Art von Superfriends. Die Fortsetzung wäre quasi ein Superfriends-Film gewesen und die Struktur wäre eine Art Godfather II gewesen, mit Batman und der Justice League, die mit einem modernen Problem konfrontiert sind, Lex Luthor und OMAC, während sie gleichzeitig auf die Gründe zurückblicken, warum Batman und die Justice League - und insbesondere, Superman - böses Blut haben.

Es sollte Supermans und Batmans Beziehung auf eine ganz andere Art und Weise erkunden, als Sie es jemals gesehen haben, einschließlich Supermans Entfremdung von der Menschheit und wie schwer es ist, jahrelang wirklich Freunde zu sein, echte Freunde. Es sollte letztendlich die Frage beantworten: Wie wird man Super-Freunde? Und es sollte ein Crossover mit einem großen Franchise geben, das nur in einem LEGO-Film passieren kann."

Was halten Sie davon? Möchten Sie sehen, dass andere Franchises die Lego-Behandlung erhalten?

