Es wird gemunkelt, dass Valve mit einem neuen VR-Headset in die Massenproduktion eingetreten ist

Was genau geht in den Mauern von Valve vor sich? Das ist die Frage, die wir uns alle in den letzten Monaten gestellt haben, vor allem angesichts der unglaublichen Menge an Gerüchten, die im Umlauf sind. Von Half-Life 3 über neue Hardware bis hin zu allen möglichen anderen Projekten ist es klar, dass etwas im Gange ist. Die Frage ist nur, was?

Das vielleicht am meisten erwartete Ding, naja, neben dem viel gemunkelten Half-Life 3 natürlich, ist der Nachfolger des Index, Valves mittlerweile sechs Jahre altes VR-Headset. Das einst heiße Stück Technik, das sich ehrlich gesagt in letzter Zeit etwas veraltet anfühlt. Neue Hardware soll unter dem Codenamen Deckard in der Entwicklung sein, ein Gerücht, das nun neuen Schwung bekommen hat.

Denn nach Informationen aus China hat Valve tatsächlich mit der Produktion von Index 2 begonnen, oder wie auch immer das Gerät heißen wird, und es wird geschätzt, dass jährlich zwischen 400.000 und 600.000 Einheiten hergestellt werden. In Bezug auf den Umfang entspricht dies der gleichen Menge an Vision Pro-Einheiten, die Apple hergestellt hat.

Es ist auch erwähnenswert, dass Valve vor einigen Wochen etwas namens "Steam Frame" als Marke geschützt hat. Ein Begriff, den Data Miner mit SteamVR in Verbindung gebracht haben. Es liegt daher im Bereich der Vernunft zu glauben, dass "Deckard" vielleicht, nur vielleicht, tatsächlich Realität ist, oder dass wir es zumindest alle hoffen könnten.

Was denkst und hoffst du? Ist ein Valve Index 2 etwas, an dem Sie interessiert sind?