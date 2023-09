Es wird gemunkelt, dass Red Dead Redemption 2 ein Update für PS5 und Xbox Series X/S erhalten soll

HQ

Die Dokumente aus dem Streit zwischen der FTC und Microsoft waren eine beispiellose Goldgrube, vollgepackt mit pikanten Details, die nun eines der größten Informationslecks in der Spielegeschichte darstellen. Und das Neueste in der Reihe der Goodies, die enthüllt wurden, ist etwas, auf das Fans eines der besten Spiele aller Zeiten, Red Dead Redemption 2, lange gewartet haben - ein sogenanntes "Next-Gen"-Update.

Die gefeierte Fortsetzung von Rockstar wird in einer E-Mail-Konversation aus dem letzten Jahr erwähnt, in der Microsoft-Führungskräfte eine Reihe potenzieller Game Pass-Titel diskutieren und darauf hindeuten, dass sie ein Red Dead Redemption 2-Update erwarten, das in der zweiten Hälfte dieses Geschäftsjahres auf den Markt kommen wird. Das heißt, vor dem 30. September.

Ein solches Update ist anscheinend nicht zustande gekommen, und in der Vergangenheit war Rockstar sehr geheimnisvoll, wenn es um Neuigkeiten ging, also wer weiß, was tatsächlich mit diesen Plänen hinter verschlossenen Türen passiert ist. Es besteht die Gefahr, dass die Pläne für das Update abgebrochen wurden oder dass die Arbeit unbemerkt fortgesetzt wird. Wir können nur spekulieren und hoffen (für Letzteres).

