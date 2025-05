Es wird gemunkelt, dass J.K. Simmons für Spider-Man: Brand New Day zurückkehrt

HQ

Als die Identität von Spider-Man am Ende von Spider-Man: Far From Home dem Marvel Cinematic Universe enthüllt wurde, schien es, als wäre die Ära vorbei, in der der Chefredakteur des Daily Bugle leidenschaftlich mit der Faust auf seinen Schreibtisch schlug, um nach Bildern von Spider-Man zu fragen. Allerdings hat Spider-Man: No Way Home dies zurückgenommen, indem er den Netzschleuderer wieder auf den Anfang gesetzt hat, was bedeutet, dass wir in Zukunft wieder auf viel J. Jonah Jameson hoffen können.

Aber wird das der Fall sein und vor allem wird J.K. Simmons als die berühmte Figur zurückkehren? Laut dem berüchtigten und oft zuverlässigen Daniel Richtman (danke, Movieweb) wird dies definitiv der Fall sein.

Es wird erwähnt, dass Simmons seine Aufgaben als einerMarvel der berühmtesten Journalisten der Welt wieder aufnehmen wird, etwas, von dem wir nun hoffen können, dass es sich zu etwas Bedeutenderem entwickelt als seine kurzen Gastauftritte und Auftritte in früheren MCU-Filmen.

Was die Frage betrifft, wann wir mit Spider-Man: Brand New Day rechnen können, so wird der Film im Sommer gedreht und dann am 31. Juli 2026 debütieren, wobei er der nächste MCU-Streifen ist, der auf Avengers: Doomsday folgt.