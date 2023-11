Es wird gemunkelt, dass Javier Bardem Galactus in Fantastic Four spielen wird

HQ

Kürzlich berichteten wir, dass es eine gute Chance gibt, dass Marvel Pedro Pascal als Reed Richards für den kommenden Fantastic Four-Film engagieren möchte. Das wurde inzwischen so gut wie bestätigt, und Brancheninsider Jeff Sneider hat sich auch über einige andere Darsteller ins Detail geäußert.

Er hat uns nämlich einen Einblick gegeben, wer den Hauptbösewicht spielen könnte. Es sieht so aus, als würde Marvel keine Schläge einstecken und sich direkt für Galactus entscheiden, der von Javier Bardem gespielt werden könnte.

"Mir wurde von derselben Quelle erzählt, die mir von Pedro [Pascal] erzählte, dass Oscar-Preisträger Javier Bardem für die Rolle des Galactus ins Auge gefasst wird." schrieb Sneider auf seiner Website. "Ein Insider, mit dem ich gesprochen habe, sagte, dass Bardem einen Terminkonflikt hatte, bei dem es sich anscheinend um Apples Formel-1-Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle handelt, ein Film, über den ich morgen mehr schreiben werde. Die Frage ist, ob dieser F1-Film Bardem wirklich daran hindern wird, eine Sprechrolle à la Josh Brolins Thanos zu spielen, obwohl ich mir vorstellen kann, dass es ein Motion-Capture-Element geben wird, das erfordert, dass derjenige, der Galactus spielt, am Set ist."

Terminkonflikte könnten auch mit Pedro Pascal auftreten, der neben einer zweiten Staffel von The Last of Us auch Ridley Scotts Gladiator-Fortsetzung dreht. Da jedoch ein MCU-Gehaltsscheck auf dem Spiel steht, scheint es wahrscheinlich, dass beide Schauspieler den Film in ihren Zeitplan einpassen würden.