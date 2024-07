Es wird gemunkelt, dass Jason Momoa in Supergirl: Woman of Tomorrow

HQ

James Gunn ist zwar gerade mit den Dreharbeiten zu Superman beschäftigt, aber der Rest der DC Studios arbeitet hart an Supergirl: Woman of Tomorrow, geschrieben von Ana Nogueira und unter der Regie von Craig Gillespie. Supergirl selbst wird von der "House of the Dragons"-Darstellerin Milly Alcock gespielt. Nun behauptet der Film-Insider Daniel Richtman, dass auch Jason Momoa in dem Film zu sehen ist.

Momoa hat, wie wir alle wissen, Aquaman in mehreren DC-Filmen gespielt, aber es scheint, dass dieses Kapitel nun abgeschlossen ist. Stattdessen ist DC daran interessiert, ihn als jemand anderen zu besetzen, und es ist hauptsächlich Lobo, der erwähnt wurde, was genau das ist, was Richtman sagt.

"[...] klingt sehr nach Lobo."