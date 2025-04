Es wird gemunkelt, dass ein Star Wars-Horrorprojekt in Arbeit ist

HQ

Es kann eine Herausforderung sein, sich an alle Zielgruppen zuStar Wars wenden, da das Sci-Fi-Franchise irgendwie auf Erwachsene anwendbar sein muss, die es vor 40 Jahren zum ersten Mal erlebt haben, aber auch auf Jugendliche, die gerade erst ihre Reise in eine weit, weit entfernte Galaxie beginnen. Dies hat in letzter Zeit zu sehr unterschiedlichen Projekten geführt, wie z.B. dem kinderfreundlicheren Skeleton Crew und auch dem reiferen The Acolyte. In Zukunft sieht es so aus, als könnten wir ein noch erwachsenenfreundlicheres Star Wars -Projekt erwarten.

Showrunner Tony Gilroy hat erklärt, dass Disney derzeit dabei ist, eine Star Wars Horrorproduktion zu machen.Andor Es ist unklar, was das am Ende sein wird, aber Gilroy merkt gegenüber Business Insider an, dass "sie das tun. Ich denke, das tun sie. Ich glaube, das ist in Arbeit", als er nach einem möglichenStar Wars Horrorprojekt gefragt wurde.

Star Wars hat in der Vergangenheit häufig um Horror-Untertöne herumgetanzt, aber nie wirklich einen vollständigen Horrorstil erforscht. Wenn dies zutrifft und am Ende Realität wird, was würden Sie gerne darin sehen? Darth Vader in seiner furchterregendsten Form? Vielleicht eine Erkundung von Darth Nihlus ?