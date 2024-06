Es wird gemunkelt, dass die PC-Version von The Last of Us: Part II Remastered fertig ist

HQ

Jetzt, da wir genau wissen, wann God of War: Ragnarök sein Debüt auf dem PC geben wird, sind alle Augen darauf gerichtet, welchen Einzelspieler-Titel Sony als nächstes für sein PC-Publikum plant. Während es zweifellos viele gibt, die hoffen, dass Marvel's Spider-Man 2 auf der Liste stehen wird, sieht es so aus, als ob es endlich an der Zeit sein könnte, dass The Last of Us: Part II den Sprung zwischen den Plattformen schafft.

Denn das normalerweise sehr zuverlässige Dealabs hat zu den jüngsten Gerüchten beigetragen, dass eine PC-Portierung der Remastered -Version des Spiels, die bereits im Januar 2024 auf PS5 debütierte, weit in der Entwicklung ist. Dealabs geht sogar so weit zu sagen, dass die Produktion praktisch abgeschlossen ist und dass dies aus Informationen stammt, die bis November 2023 zurückreichen, nachdem das Spiel seit mindestens 2021 für den PC in Produktion ist.

Da GoW: Ragnarök im September auf den PC kommt, würden wir nicht erwarten, dass The Last of Us: Part II Remastered vorher auf dem PC debütiert, vor allem, wenn man bedenkt, dass PlayStation nicht zu Schatten-Drops neigt. Aber da Naughty Dog in der Vergangenheit dafür bekannt war, Ankündigungen bei Geoff Keighley-Shows zu machen, würden wir eine Ankündigung bei Summer Game Fest nicht völlig ausschließen.

Vielleicht ist ein Start Ende 2024 geplant, oder vielleicht ist es das Ziel, die Version im Einklang mit Staffel 2 der HBO-Serie im nächsten Jahr zu debütieren. Was denkst du?