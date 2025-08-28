Es wird gemunkelt, dass der Punisher die größte Nebenrolle in Spider-Man: Brand New Day hat

HQ

Die Dreharbeiten zu Spider-Man: Brand New Day sind derzeit in vollem Gange und erste Berichte deuten auf eine Geschichte voller unerwarteter Allianzen und Konflikte hin. Laut dem bekannten Insider Daniel Richtman wird sich der Film nicht nur auf Peter Parker konzentrieren, sondern auch anderen Marvel-Schwergewichten viel Leinwandzeit verschaffen. Sowohl Hulk als auch The Punisher sollen auftauchen, während Gerüchte darauf hindeuten, dass Yelena Belova ebenfalls eine Rolle spielen könnte.

Was die Spekulationen noch faszinierender macht, ist Richtmans Behauptung, dass Jon Bernthals Punisher die größte Nebenrolle im Film übernehmen wird. Angeblich wird Frank Castle eine größere Rolle in der Handlung spielen als Hulk oder Yelena, was seinen bisher größten Auftritt im MCU bedeuten würde. Ricktman schreibt:

"Bernthals Punisher wird die größte Rolle in Spider-Man: Brand New Day spielen, verglichen mit den anderen Nebenhelden, die im Film auftreten."

Natürlich wurde nichts davon offiziell von den Marvel Studios bestätigt, daher sollten die Fans es als Gerücht behandeln, bis es von mehreren Quellen bestätigt wird. Dennoch hat die bloße Vorstellung, dass Spider-Man sich mit dem gewalttätigen und kompromisslosen Punisher kreuzt, online einen Sturm der Aufregung ausgelöst. Ob die beiden unbequeme Verbündete, direkte Feinde oder etwas dazwischen sein werden, bleibt abzuwarten.

Was jedoch bestätigt ist, ist das Veröffentlichungsdatum: Spider-Man: Brand New Day soll im Juli nächsten Jahres in die Kinos kommen. Bis dahin werden sich die Spekulationen über Team-Ups, Rivalitäten und die Frage, wie Marvel diese Charaktere miteinander verweben will, wahrscheinlich nur noch intensivieren.

Freuen Sie sich auf Spider-Man: Brand New Day ? Und was denkst du über die Aufnahme von The Punisher?