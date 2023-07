Es wird gemunkelt, dass Apples neue Airpods ein Thermometer beherbergen

HQ

Apple scheint sich weiterhin auf Gesundheit und Wohlbefinden zu konzentrieren, wenn sie darüber sprechen, was in der nächsten Generation ihrer äußerst beliebten In-Ear-Kopfhörer enthalten sein wird. Laut einem neuen Bericht von Bloomberg sollen Airpods in Zukunft (unter anderem) mit einem Temperatursensor ausgestattet sein, der im Vergleich zu beispielsweise Apples Uhren einen genaueren Messwert hätte liefern können. Es heißt auch, dass Airpods im Marketingkontext als Hilfsmittel für Hörgeschädigte positioniert werden sollen - Funktionen, an denen die Ingenieure des Unternehmens hinter verschlossenen Wänden hart arbeiten sollen.

Gerüchten zufolge ist das Upgrade noch einige Monate entfernt und wird (endlich) auch die Möglichkeit zum Aufladen über USB-C beinhalten. Ein wohl nicht ganz freiwilliger Wechsel von Apples Seite, sondern etwas, das vor allem gemacht wird, um den neuen Gesetzen in der EU gerecht zu werden.

Welche Funktionen würdest du dir für zukünftige Airpods wünschen?