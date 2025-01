Es wird erwartet, dass Xbox Game Pass-Titel rund 80 % ihrer Verkäufe auf Xbox verlieren werden

HQ

Das Verteilen von Spielen als Teil eines Abonnements am ersten Tag ist ein süßes Angebot für Verbraucher und Abonnenten, aber wie wirkt sich das auf die Spieleverkäufe aus? Nun, laut dem Branchenanalysten und ehemaligen Autor bei GamesIndustry.biz Chris Dring kann es die Verkäufe eines Titels ernsthaft einbrechen, zumindest auf Xbox-Plattformen.

In einem kürzlichen Q&A auf die Frage, wie der Xbox Game Pass den Verkäufen schaden oder helfen kann, hatte Dring Folgendes zu sagen: "Anekdotisch gesehen können Spiele, die im Game Pass sind, damit rechnen, rund 80 % ihrer erwarteten Premium-Verkäufe auf der Xbox zu verlieren. Das ist die Zahl, mit der um sich geworfen wird. Es ist weniger, wenn es sich um eine große Mainstream-Veröffentlichung handelt, aber im Allgemeinen... Schauen Sie sich an, wie tief Hellblade 2 chartste. Oder wo Indiana Jones kam. Oder sogar Starfield. Der Game Pass hat den Verkäufen dieser Titel auf der Xbox eindeutig geschadet."

Aber auf anderen Plattformen kann eine Game Pass-Veröffentlichung tatsächlich helfen. "Dieser Anstieg der Spieler auf einer Xbox kann sich zum Beispiel stark auf die Verkäufe auf PlayStation auswirken." Dring fügt hinzu.

Er persönlich ist hin- und hergerissen, was Abonnements angeht, denn obwohl sie zu Umsatzeinbußen führen können, würden einige Titel ohne den Game Pass nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die sie hatten. "Wir wissen aus Daten, dass es viele Leute gibt, die nur Call of Duty spielen. Und wenn einige dieser Leute sich dieses Jahr dafür entscheiden, Call of Duty über den Game Pass zu holen, und genau diese Leute die Gelegenheit nutzen, einige andere Game Pass-Spiele zu spielen, Spiele, die sie sonst nicht gespielt hätten... Es ist schwer zu argumentieren, dass das eine schlechte Sache ist."

Wie stehen Sie zum Game Pass?