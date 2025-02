Es wird erwartet, dass weitere WWE-Stars in Fernsehen und Filmen zu sehen sein werden

HQ

Während WWE seine Rückkehr zur Mainstream-Popularität fortsetzt, versuchen Wrestler, ihr Portfolio zu erweitern, wobei viele durch die Unterzeichnung mit der Paradigm Talent Agency ein Crossover-Potenzial in Film und Fernsehen sehen.

Der neueste Star, dem dies gelungen ist, ist Alexa Bliss von WWE, die beim Royal Rumble nach einer zweijährigen Pause vom Wrestling ihr Comeback feierte. Wie Deadline berichtet, gesellt sich Bliss zu Größen wie CM Punk, Liv Morgan, Drew McIntyre, Damien Priest, Tiffany Stratton und anderen.

Bliss trat in einigen TV-Shows auf, wie z. B. Carpool Karaoke und The Masked Singer. Derzeit spricht sie Obiguro in dem Netflix-Anime Sakamoto Days, der in den weltweiten Top 10 Premiere feierte. Da sich ihre Popularität beim Royal Rumble und in den sozialen Medien neben einer Vielzahl anderer WWE-Stars bewährt hat, scheint es, als würden wir einen weiteren Zustrom von Wrestlern in Hollywood bekommen, die sich Dave Bautista, John Cena und natürlich The Rock anschließen.

