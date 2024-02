Es wird erwartet, dass Marvel Avengers: The Kang Dynasty umbenennen wird

Es fühlt sich so an, als ob man keine zwei Minuten vergehen kann, ohne dass ein Marvel Cinematic Universe Drama aus den Ritzen von Disney und Marvel Studios sickert. Der Hollywood Reporter hat einen langen Bericht veröffentlicht, der ein paar verschiedene Pläne enthüllt, die bei den beiden Unternehmen in Arbeit zu sein scheinen, und so wie es aussieht, stehen wir am Abgrund "großer" Veränderungen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der kommende Film Avengers: The Kang Dynasty sowohl umbenannt als auch umgerüstet wird. Nach dem Prozess gegen Jonathan Majors häusliche Gewalt versucht Marvel, sich nicht nur von dem Schauspieler, sondern auch von der Figur des Kang the Conqueror zu distanzieren, was darauf hindeutet, dass eine Neubesetzung der Rolle nicht auf dem Tisch liegt. Es ist unklar, welche Richtung das MCU mit dieser Anpassung im Hinterkopf einschlagen wird, aber so oder so sieht es so aus, als ob die Ära von Kang vorbei ist - zumindest vorerst.

Ansonsten verriet THR in Bezug auf kommende Projekte, dass Agatha: Darkhold Diaries kürzlich einige Nachdrehs durchlaufen hat und nun eine Veröffentlichung im Herbst auf Disney+ anstrebt. Fantastic Four wird diesen Sommer in London gedreht. Thunderbolts hat den Showrunner von The Bear engagiert, um das Drehbuch aufzuräumen, bevor die Dreharbeiten nächsten Monat in Atlanta stattfinden sollen. Und obwohl Disney-CEO Bob Iger keine direkte Bestätigung gab, deuten die Trends darauf hin, dass Captain America: Brave New World auf November 2025 verschoben wird und dass Blade ganz aus dem Jahr 2025 verschoben wird.

Zu guter Letzt wurde erwähnt, dass trotz Chris Hemsworths Thor, Chris Pratts Star-Lord, Tom Hollands Spider-Man, Brie Larsons Captain Marvel, Benedict Cumberbatchs Doctor Strange, Mark Ruffalos Hulk, Paul Rudds Ant-Man und bald Ryan Reynolds' Deadpool und Hugh Jackmans Wolverine Marvel "immer noch auf der Suche nach Charakteren und Schauspielern ist, die das Universum nach den Ausstiegen von Robert Downey Jr. und Chris Evans weiterführen können".

Unnötig zu erwähnen, dass die nächsten Jahre sehr wichtig für die Zukunft des MCU sein werden.