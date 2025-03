Es wird erwartet, dass die Vorbestellungen für die Switch 2 fast sofort ausverkauft sein werden

HQ

Wenn du vorhast, dir bei der Veröffentlichung eine Switch 2 zu schnappen, ist es vielleicht eine gute Idee, bereit zu sein, wenn die Vorbestellungen bald beginnen. Berichten aus mehreren Quellen zufolge werden die Lagerbestände sehr begrenzt sein und die meisten Einzelhändler erwarten, dass die Einheiten fast sofort ausverkauft sein werden.

Diese Berichte werden von Insider Gaming unterstützt, das durchgesickerte Dokumente von einer der größten Einzelhandelsketten in den USA erhalten hat. Sie schreiben:

"Laut internen E-Mails und Dokumenten, die Insider Gaming von einem großen US-Einzelhändler zur Verfügung gestellt wurden, der davon ausgeht, dass die Switch 2 am selben Tag ausverkauft sein wird, an dem sie die Vorbestellungen aufgrund einer begrenzten Stückzahl von Nintendo eröffnen."

Dieselbe Quelle behauptet, dass die Vorbestellungen am 9. April beginnen werden, eine Woche nach Nintendos bevorstehender Switch 2 Direct-Präsentation. Es ist erwähnenswert, dass dies einem zuvor durchgesickerten Datum von Best Buy Canada widerspricht, das darauf hindeutete, dass die Vorbestellungen am 2. April beginnen würden.

Werden Sie den Switch 2 vorbestellen?