Es wird eine zweite Staffel von Monarch: Legacy of Monsters geben

HQ

Die Zeit der Monster ist jetzt gekommen, und nach Godzilla: Minus One, Godzilla x Kong: The New Empire und der Apple TV-Serie ist nun bestätigt, dass eine zweite Staffel von Monarch: Legacy of Monsters in Arbeit ist.

Die erste Staffel mit Kurt Russell in der Hauptrolle war ein großer Erfolg für das Unternehmen, so dass sie beschlossen, Spin-offs zu bestellen, die auf dem Monsterverse basieren.

Morgan Wandell, einer der Führungskräfte von Apple TV, kommentierte das Ganze und beschrieb, wie aufgeregt sie sind, weitere epische Geschichten zu bieten, die auf dem Monsterverse und seinen übergroßen Kreaturen basieren.

"'Monarch: Legacy of Monsters ' hat einen unauslöschlichen Eindruck in den Herzen, Köpfen und der Vorstellungskraft des Publikums auf der ganzen Welt hinterlassen, angeführt von der Brillanz von Chris, Matt, Kurt, Wyatt und der unglaublich talentierten Besetzung und dem Kreativteam."

"Wir könnten nicht aufgeregter sein, dass die Zuschauer nicht nur die Chance haben, in der zweiten Staffel noch mehr Nervenkitzel zu erleben, sondern sich auch auf epische, neue Reisen im Franchise zu begeben, während wir das Monsterverse von Legendary erweitern."

Wie fandest du die erste Staffel und freust du dich auf den Monsterspaß?