Es wird eine "sehr robuste Menge" an Ryu Hayabusa Aktionen in Ninja Gaiden 4

Dreizehn Jahre nach der Veröffentlichung des von der Kritik verrissenen Ninja Gaiden 3 ist es endlich Zeit für den vierten Teil der Reihe. Nur dass sich dieses Mal der alte Protagonist Ryu Hayabusa das Rampenlicht mit dem jüngeren Talent Yakumo teilen muss, was viele bisher skeptisch gesehen haben.

Team Ninja und PlatinumGames hat wiederholt erklärt, dass Hayabusa immer noch eine Rolle spielen wird, aber wenn geliebte Charaktere gegenüber Neulingen in den Hintergrund treten müssen, war das historisch nicht immer ganz erfolgreich (wir alle erinnern uns an Halo 5: Guardians und Uncharted: The Lost Legacy, die oft für ihre neuen Protagonisten kritisiert wurden). In wie viel von dem Abenteuer wird Hayabusa tatsächlich involviert sein?

Co-Regisseur Masazaku Hirayama kommentierte dies in einem IGN-Interview, in dem er erklärt, dass wir hauptsächlich als Yakumo spielen werden, aber fast genauso viel wie Hayabusa:Team Ninja

"Mehr als die Hälfte der Geschichte wirst du also als Yakumo spielen. Abgesehen davon gibt es in der Geschichte spezielle Abschnitte für Ryu. Und du wirst nicht nur für kurze Zeit als Ryu Hayabusa spielen, und dann bist du damit fertig. Es wird eine sehr robuste Menge an Inhalten geben, mit denen ihr Spaß daran haben könnt, als Ryu zu spielen."

Nachdem du das Spiel abgeschlossen hast, hast du auch die Möglichkeit, auf jeder Strecke zu spielen, wen du willst, und so deine Zeit mit dem legendären Ninja von Team Ninja zu maximieren.

Ninja Gaiden 4 wird im Oktober veröffentlicht, aber wenn Sie vorher einige neue Spiele in der Serie erleben möchten, Ninja Gaiden II Black wurde diesen Frühling veröffentlicht und Ninja Gaiden: Ragebound erst letzten Monat. Wenn das nicht ausreicht, um deinen Ninja-Hunger zu stillen, wird auch Shinobi: Art of Vengeance diesen Freitag veröffentlicht.