Es wird eine günstigere Version der Nintendo Switch 2 geben, die nur rund 305 Euro kostet

HQ

Der Endpreis der Nintendo Switch 2 hat die Käufer nicht gleichgültig gelassen, geschweige denn den der Spiele im physischen Format. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, durch den Kauf dieser neuen Konsole zu sparen, und zwar durch einen Blick nach Japan. Nintendo Switch 2 ist dort billiger, unter einer Bedingung.

Das Unternehmen hat eine zusätzliche region-locked Edition (danke, VGC) zur Multi-Region Free Edition angekündigt, die "nur" 49.980 Yen kosten wird, etwa 305 Euro zu aktuellen Wechselkursen. Das bedeutet, dass Spiele aus anderen Regionen (PAL oder NTSC) nicht darin verwendet werden können, so dass diejenigen, die es kaufen, zu 100% von Japan abhängig sind. Es akzeptiert keine Sprachänderungen in einer anderen Sprache als seiner eigenen und auch nicht die Erstellung von nicht-japanischen Konten.

Der Preis des Standardmodells liegt bei 69.980 Yen, etwa 430 Euro zum Wechselkurs, so dass es immer noch erschwinglich ist, es von dort zu bringen. Allerdings wird es nur im My Nintendo Store Japan und nicht in Geschäften erhältlich sein, so dass es nicht einfach sein wird, darüber zu spekulieren.