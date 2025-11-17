"Es wird ein Ziel auf meinem Rücken sein": Luke Littler wird jüngster Weltranglistenerster im Darts

HQ

Luke Littler musste seinen Weltranglistenersten im Darts etwas hinauszögern, aber am Sonntag gelang es ihm schließlich: Der jugendliche Star ist laut Professional Darts Corporation (PDC) zum besten Dartspieler der Welt geworden, indem er den Grand Slam of Darts gewann und den ehemaligen Weltranglistenersten Luke Humphries mit 16:11 besiegte.

Selbst wenn Humphries das Finale gewonnen hätte, hätte Littler ihn trotzdem in der Weltrangliste überholt, die durch das Preisgeld in den offiziellen Wettbewerben der letzten zwei Jahre bestimmt wird. Mit 18 Jahren ist er mit Abstand die jüngste Weltranglistenerste in der PDC und übertrifft damit Michael van Gerwen, der 24 war, als er 2014 erstmals Nummer 1 wurde. Jetzt hat Littler in den letzten zwei Jahren insgesamt 1.850.000 Pfund gewonnen.

"Da wird ein Ziel auf meinem Rücken von Luke und allen anderen Spielern sein. Es hat mich noch hungriger gemacht", sagte er über BBC Sports und prahlte damit, "der Beste der Welt" zu sein: "Weltranglisten, du bist der Beste der Welt. Und als Krönung macht es das Ganze hier noch besonderer."

Luke Humphries will seine Rache, und die Preisgelderhöhung bei den Weltmeisterschaften würde ihm helfen

Luke Humphries könnte den Titel jedoch mit einem perfekten Lauf bei den Weltmeisterschaften zurückerobern, die im Dezember beginnen, bei denen Littler den Hauptpreis verteidigen wird, der auf 1.000.000 £ für den Sieger erhöht wird (aus einem Gesamtpreis von 5 Millionen £), das Doppelte des Betrags, den Littler im Januar 2025 verdient hat.