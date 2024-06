Es war kein Fake: Hier sind die ersten 28 offiziellen Bildschirme von Assetto Corsa Evo

HQ

Neulich haben wir ein angeblich durchgesickertes erstes In-Game-Bild von Assetto Corsa Evo: Driving Simulation Evolved erhalten, und heute können wir angesichts der Ähnlichkeiten bei der Modellierung, Texturierung und Beleuchtung ziemlich genau bestätigen, dass es echt war. Ähnlichkeiten zu was? Bis zum allerersten Haufen offizieller AC Evo-Screenshots, bis zu 28 für Ihr Sehvergnügen, die Sie unten vergrößern können.

Die Bilder zeigen nur Nahaufnahmen von einigen schönen Alfa Romeo, Lamborghini (aber natürlich), Alpine, Mercedes-Benz, Porsche oder Hyundai, zusammen mit stimmungsbildenden Aufnahmen einiger der Rennstrecken, einschließlich Tag-, Nacht- und Regenbedingungen.

Die heutige Veröffentlichung bekräftigt auch, dass der am meisten erwartete Simracer an seiner geplanten Veröffentlichung im Jahr 2024 festhält, sich jedoch nicht auf ein festes Startdatum festlegt. Es sieht jedoch nicht so aus, als ob sich Kunos Simulazionis nächster Film weiter verzögern wird, da die Steam-Seite für Assetto Corsa Evo jetzt geöffnet ist.

Die PR erinnert auch daran, dass die Multiklasse vom ursprünglichen AC zurückgekehrt ist, also nicht auf den hauptsächlich GT3-Fokus von Competizione beschränkt ist:

"Assetto Corsa Evo wird Autos aus verschiedenen Klassen umfassen, die sich über Jahre der Automobilgeschichte erstrecken. Von Straßenautos, Klassikern, Hypercars und Rennwagen wird jedes Fahrzeug durch das KUNOS-eigene fortschrittliche System reproduziert, das mechanische, elektronische und aerodynamische Leistung simuliert."

Freust du dich darauf, dein Simracing-Rig mit der brandneuen und anscheinend weiterentwickelten Iteration von Assetto zu entstauben? Und was halten Sie von der ersten Batterie von Screenshots unten?