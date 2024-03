Es überrascht nicht, dass sich Hollow Knight: Silksong noch in der Entwicklung befindet

HQ

Hollow Knight: Silksong hat seit seiner ersten Enthüllung vor mehr als fünf Jahren kein sinnvolles Update erhalten. Team Cherry hat hart gearbeitet, aber als das Veröffentlichungsfenster 2023 verstrich, ohne auch nur einen Piepton zu erhaschen, haben die Fans die Entwickler und alle, die einen Blick darauf werfen könnten, wann wir das Spiel für ein Update sehen werden, gejagt.

Matthew Griffin, Head of Marketing and Publishing bei Team Cherry, gab kürzlich ein seltenes Update, in dem er den Fans mitteilte, dass sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet. Es ist keine überraschende Nachricht, aber zumindest für die Fans ist das Schlimmste nicht passiert.

Dennoch kann man nicht anders, als an die steigenden Erwartungen und den Druck zu denken, die damit einhergehen. Je mehr Zeit Silksong in der Entwicklung verbringt, desto mehr Leute wollen es. Je mehr Leute es wollen, desto mehr kommt ihnen das Bild des perfekten Spiels in den Sinn, und je mehr diese Idee in Umlauf gebracht wird, desto mehr Arbeit muss Team Cherry leisten, um es Wirklichkeit werden zu lassen. Es ist ein ziemlich schlechter Zyklus, aber hoffentlich können wir bald ein richtiges Update sehen.