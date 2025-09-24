Es überrascht nicht, dass Halloween: Das Spiel rechtzeitig zum Halloween nächsten Jahr erscheinen wird

HQ

Als wir letzten Monat auf der Gamescom mit dem Entwickler Illfonic sprachen, war eines der Dinge, die der Chief Creative Officer Jared Gerritzen andeutete, das Veröffentlichungsdatum für Halloween: The Game. Zugegeben, es war nicht wirklich ein großer Teaser, da es etwas war, was viele von uns irgendwie erwartet hatten...

Der Teaser war, dass wir das Spiel irgendwann um die gruselige Jahreszeit im Jahr 2026 herum erwarten sollten, und das ist etwas, das gerade während des heutigen State of Play bestätigt wurde, wo wir darüber informiert wurden, dass das Veröffentlichungsdatum für Halloween: The Game... 8. September 2026.

Zugegebenermaßen ist es noch eine ganze Weile hin, aber das ist trotzdem etwas, worauf man sich im nächsten Jahr freuen kann.