Es stellte sich heraus, dass Elon Musk doch nicht der beste Gamer der Welt war

Es begann damit, dass Elon Musk als ungewöhnlich guter Path of Exile 2- und Diablo 4-Spieler anerkannt wurde, so sehr, dass er schnell des Betrugs beschuldigt wurde, weil er zu gut war, was Musk nicht zu schätzen wusste.

Dies hat seitdem zu einem Zerwürfnis zwischen Musk und dem Twitch-Streamer Zack "Asmongold" Hoyt geführt, der ihn als Fake-Gamer bezeichnete - was Musk dazu veranlasste, Asmongold auf X nicht mehr zu folgen, private Nachrichten zwischen den beiden durchsickern zu lassen, das blaue Verifizierungsabzeichen des Streamers von X zu entfernen und ihn mit verschiedenen Anschuldigungen anzugreifen.

Aber... Jetzt wurde enthüllt, dass Musk tatsächlich ein Fake-Gamer ist. Musk gab dies in privaten Nachrichten mit dem Youtuber NikoWrex zu und verteidigte sich damit, dass es unmöglich sei, Spieler in Asien zu schlagen, ohne Konten zu teilen. Er hat daher anderen Spielern erlaubt, seine Konten zu nutzen, um ihr Level zu erhöhen und Ausrüstung mit echtem Geld zu kaufen.

Diese Enthüllung hat zu Kritik aus der Gaming-Community geführt und fordert die Sperrung seiner Konten. Ein einfacher Betrüger also, der es nicht zu mögen scheint, erwischt zu werden. Und damit vermuten wir, dass die Saga vorbei ist, da Musk mit Präsident Trump zusammenarbeiten wird, um Amerika für die nächsten vier Jahre zu regieren, und wir gehen davon aus, dass sein Heil-Salut während der heutigen Amtseinführung mehr in den Fokus rücken wird. Betrug in Videospielen wird wahrscheinlich noch eine Weile nicht so wichtig sein.

Danke Forbes