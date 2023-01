Es stellt sich heraus, dass Vin Diesel nicht in einem Avatar-Film mitspielen wird

HQ

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Avatar: The Way of Water gab es eine Sammlung von Berichten, die darauf hindeuteten, dass Vin Diesel irgendwann in einem Avatar-Film erscheinen würde. Dies geschah, nachdem der Schauspieler am Set entdeckt wurde, was zu einer Flut von Spekulationen führte. Dies scheint falsch ausgegangen zu sein.

Denn Produzent Jon Landau hat mit Empire gesprochen und verraten, dass Diesel in keiner der Avatar-Fortsetzungen zu sehen sein wird. Der Star war einfach am Set, um sich umzusehen und einen kurzen Besuch zu machen, und wie Landau es ausdrückt: "Die Leute haben das aus dem Zusammenhang gerissen."

Dies ist ein kleiner Richtungswechsel, da es mehrere Gelegenheiten gab, bei denen Diesel direkt zitiert wurde, dass er "Avatar macht" oder dass er irgendwann mit James Cameron zusammenarbeiten wird. Dies könnte auf etwas anderes anspielen, aber wenn man bedenkt, dass Cameron auf absehbare Zeit vollständig Avatar verpflichtet zu sein scheint, was genau unklar ist.