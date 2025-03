Es stellt sich heraus, dass Ken Kutaragi eine Nintendo PlayStation besitzt

HQ

Während der 16-Bit-Ära brachte Sega das Mega CD -Zubehör für die Mega Drive auf den Markt, das mehrere Leistungsvorteile bot und tatsächlich mehrere gute Spiele bot, wie z.B. Hideo Kojimas Meisterwerk Snatcher, das Rollenspiel Lunar: The Silver Star, Compile 's shoot 'em up Robo Aleste, die Spielhalle Final Fight CD, und das hervorragende Sonic CD.

Aber Nintendo wollte sich nicht unterkriegen lassen und hatte in Zusammenarbeit mit ihrem Partner Sony auch ein CD-Add-on in Arbeit, das Nintendo PlayStation genannt wurde. Leider scheiterte das Projekt nach Meinungsverschiedenheiten, bei denen Nintendo die Zusammenarbeit mit Sony am Tag nach der öffentlichen Präsentation der CD-Einheit beendete, was für Sony offensichtlich schwer zu verdauen war. Nintendo wählte stattdessen Philips als Partner, aber aus dieser Zusammenarbeit wurde nichts, während Sony seine eigene PlayStation ohne Nintendos Hilfe entwickelte, und der Rest ist Geschichte.

Im Jahr 2014 wurde ein voll funktionsfähiger Prototyp der Nintendo PlayStation entdeckt, einer von nur 200 hergestellten Exemplaren und der einzige, von dem bekannt ist, dass er existiert. Seitdem wurde es für unverschämte Summen verkauft (zuletzt für 300.000 Dollar), aber jetzt berichtet Time Extension, dass es tatsächlich eine weitere Einheit gibt.

Der Journalist Julian Domanski interviewte den Schöpfer der PlayStation, Ken Kutaragi, und erfuhr dabei (und durfte sie anfassen), dass er auch eine Nintendo PlayStation hat. Das bedeutet, dass es mindestens zwei solcher Geräte gibt.

Kutaragis Einheit wird wahrscheinlich nicht so schnell zum Verkauf angeboten, obwohl wir vermuten, dass er jetzt, da die Katze sozusagen aus dem Sack ist, viele Gebote erhalten wird.