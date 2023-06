Es stellt sich heraus, dass einige Spiele ihre Ladebalken fälschen

HQ

Ladebildschirme und Ladebalken sind nicht mehr so verbreitet wie früher, aber in modernen Spielen immer noch ziemlich leicht zu finden. Was jedoch unglaublich selten ist, ist eine glatte Ladeleiste, die von einem Ende des Bildschirms zum anderen gleitet.

Selbst wenn Sie einen PC haben, der die NASA beeindrucken würde, werden die Ladebalken in bestimmten Momenten immer angehalten und dann einen Teil vorwärts bewegt. Laut Indie-Spieleentwicklern auf Twitter ist dies offenbar beabsichtigt.

Indie-Entwickler Mike Blithell bemerkte, als er auf einen Beitrag des Komikers Alasdair Beckett-King über glatte Ladebalken antwortete, dass "Spieler einer glatten Ladestange nicht vertrauen. Das Stottern und die Pausen zeigen einem, dass die Last 'beißend' ist."

Ein anderer Entwickler, Rami Ismail, fügte hinzu, dass sie an "Projekten gearbeitet haben, bei denen wir Ladestangen vorgetäuscht, Ladezeiten verlängert oder Ladestangen künstlich mit ungleichmäßiger Geschwindigkeit bewegt haben".

Es ist ein bisschen wie eine Bombe, herauszufinden, dass der Ladebalken nicht das tatsächlich geladene Spiel widerspiegelt, sondern wie der Entwickler denkt, dass der Bildschirm aussehen sollte. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder einer Ladestange vertrauen werde.