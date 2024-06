Es stellt sich heraus, dass der schwimmende Palast von Octopussy ein echtes Hotel ist

HQ

In Octopussy muss James Bond (damals gespielt von Roger Moore) eine mysteriöse Geschäftsfrau davon abhalten, die Weltherrschaft zu übernehmen. Auf dem Höhepunkt des Films nimmt Bond es mit dem Bösewicht in einem Luxuspalast auf, der auf einem See schwimmt.

Es stellt sich heraus, dass Palace eigentlich ein Hotel namens Taj Lake Palace ist, und Sie können einen Aufenthalt buchen, wenn Sie ein leicht Bond-ähnliches Erlebnis haben möchten. Der Preis für die nächsten Nächte liegt bei etwa 270 £, aber da Sie im Moment keinen Flug nach Indien buchen werden, liegt der tatsächliche Preis eher bei 350-400 £, je nachdem, wann Sie übernachten möchten.

Wie Sie im Video unten sehen können, gibt es viele Luxusoptionen für die Bewohner, aber vielleicht ist es nur für die eifrigsten James-Bond-Fans oder diejenigen, die einfach nur einen Luxusaufenthalt in Indien wollen und sich nicht um einen Preis kümmern.

