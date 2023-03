Es stellt sich heraus, dass 50 Cent nicht an Grand Theft Auto VI beteiligt ist

HQ

In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Post wurde angenommen, dass 50 Cent andeutete, dass er an Grand Theft Auto VI beteiligt war, nachdem er ein Bild von Vice City gepostet hatte. Es scheint jedoch, dass das Projekt, das er neckte, eine unabhängige TV-Serie namens Vice City ist.

Die TV-Show wird laut Deadline von Paramount +, Lionsgate und 50 Cent produziert und soll größer sein als Power, die vorherige Show des Rappers.

Die Synopsis für die Show lautet wie folgt: "Vice City folgt drei Freunden und ehemaligen Soldaten, die Mitte der 80er Jahre in ihre Heimatstadt Miami zurückkehren, nachdem sie wegen ihrer Beteiligung am Iran-Contra-Skandal unehrenhaft aus dem Militär entlassen wurden. In Ungnade gefallen, vertrieben und vergessen von dem Land, dem sie dienten, und ohne gute Jobaussichten, schließen sich die drei Freunde mit einem mysteriösen kolumbianischen Einwanderer zusammen und vereinen ihre finanziellen Bedürfnisse und kriminellen Ambitionen zu einer Raubtruppe. Angetrieben von der Notwendigkeit von amerikanischem Grün, beschreiten sie einen gewalttätigen und gefährlichen Weg auf der Suche nach dem amerikanischen Traum."

Es scheint, dass es einige Ähnlichkeiten zwischen Grand Theft Auto und Vice City gibt, aber es muss noch einmal gesagt werden, dass die Projekte nichts miteinander zu tun haben.

Werden Sie Vice City sehen?