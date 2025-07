Es sieht so aus, als ob uns morgen eine ziemlich lange Pokémon Presents bevorsteht

HQ

In der Regel sagt die Länge einer Pokémon Presents -Übertragung alles darüber aus, was wir von ihr erwarten sollten. Anfang des Jahres hatten wir in Übereinstimmung mit Pokémon-Tag eine kürzere Show gefüllt mit... Nun, Dinge, die manche interessant finden, aber meist kleinere und weniger aufregende Informationen und Ankündigungen. Das kommende Showcase, das morgen, am 22. Juli, stattfinden wird, wird anders sein.

Wir sagen das, weil der koreanische YouTube-Kanal für The Pokémon Company einen Platzhalter für die Show eingefügt hat, der enthüllt, dass sie 24 Minuten dauern wird. Das ist eigentlich sehr lang für einen Pokémon Presents, der viertlängste in jüngster Zeit, nur hinter dem Riesen vom August 2023, dem Titan vom August 2021 und dem Beast vom Februar 2023.

Es ist besonders interessant wegen der Tatsache, dass wir bereits eine Menge Pokémon Legends: Z-A gesehen haben. Ja, wir gehen davon aus, dass das Spiel vorgestellt wird, aber da es bereits eine Vielzahl von Trailern und langwierigen Gameplay-Segmenten gibt, wird TPC sicherlich nicht nur hauptsächlich mehr Gameplay für den Titel bieten, der im Oktober erscheint?

Es gibt keine Bestätigung, dass wir mehr bekommen werden, und Pokémon Presents Shows können die meiste Zeit enttäuschend sein, da sie zum einen mit Updates für Handyspiele vollgestopft sind, aber vielleicht sollten wir dies als Zeichen dafür nehmen, dass etwas Aufregendes kommt, vielleicht Remakes von Gen 5, Pokémon Schwarze/Weisse Edition ?