Es sieht so aus, als würden wir keine neue Version von Unreal Tournament 3 bekommen

Im Dezember letzten Jahres hat Epic seine Server für die Unreal Tournament-Spiele abgeschaltet. Gleichzeitig wurden Informationen über einen Relaunch von Unreal Tournament 3 durchgesickert, als die Steam-Seite des Titels enthüllte, dass das Spiel mit vollständigem Crossplay zwischen Steam, Epic Games und GOG veröffentlicht werden würde. Es wäre auch kostenlos spielbar. Die auf Steam verfügbaren Informationen lauteten wie folgt:

"Keine Mikrotransaktionen und keine Bedingungen. Dies ist der voll ausgestattete, preisgekrönte Ego-Shooter, in den du dich verliebt hast... Völlig kostenlos."

Nun sind all diese Informationen jedoch spurlos verschwunden. Ein Nutzer auf Twitter schaute sich die Steam-Seite des Spiels an und nutzte klassischen Journalismus, um zu sehen, wie das Spiel und die Informationen verschwanden.

Ein Vertreter von Epic antwortete: "Wir haben nichts mitzuteilen", als die Spieleseite Kotaku um Klärung bat. Im Moment scheint es also an der Unreal Tournament-Front völlig trocken zu sein, da die Server heruntergefahren sind und eine neue Version überhaupt nicht veröffentlicht zu werden scheint. Wir müssen nur sehen, was Epics mögliche Pläne für das Franchise sind.