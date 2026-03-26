Es sieht so aus, als würden wir bald mehr über die nächste Bloodrayne-Veröffentlichung hören

Ist Bloodrayne zurück? Nun, ja und nein. Fans der halb vampirischen, halb-menschlichen Rayne bekommen keine brandneue Veröffentlichung oder ein vollständiges Remake ihrer Nazi-Killer-Abenteuer, aber sie werden die drei bisher remasterten Erlebnisse auf einer Disc/Nintendo-Switch-Cartridge veröffentlichen.

Gestern Abend hat Strictly Limited Games in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass wir morgen, also heute, am 26. März, mit Bloodrayne-Nachrichten rechnen können. Wenn wir uns die SLG-Seite ansehen, sehen wir, dass sie bereits angekündigt haben, was wahrscheinlich das heutige Gesprächsthema sein wird: eine Bloodrayne Collection, die die drei remasterten Spiele in einem Paket für PS5 oder Nintendo Switch präsentiert.

Mit einem allgemeinen Veröffentlichungsdatum auf der Website für 2026 vermuten wir, dass wir das auf ein Veröffentlichungsfenster oder sogar ein festes Datum später eingrenzen werden. Während Fans, die bereits Bloodrayne, Bloodrayne 2 und Bloodrayne Betrayal besitzen und gespielt haben, vielleicht denken, dass es außerhalb eines konsolidierten Erlebnisses nichts Neues gibt, enthält diese Sammlung auch Extras und Features, die in den vorherigen Remastern nicht enthalten waren, also müssen wir Ausschau halten.