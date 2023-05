Es sieht so aus, als würde Taika Waititi beim Film Tower of Terror Regie führen

HQ

Obwohl Disney und Scarlett Johansson vor ein paar Jahren in einen kleinen Konflikt geraten sind, weil Johansson für ihre Arbeit in der Marvel Cinematic Universe besser entschädigt werden möchte, scheint es zwischen den beiden Parteien nicht mehr viel böses Blut zu geben.

Denn der zuvor angekündigte Tower of Terror-Film, der auf der berühmten DisneyWorld-Fahrt basiert, ist immer noch in Produktion mit Johansson an der Spitze und als Produzentin über ihre Firma These Pictures verbunden. Und in diesem Sinne sprach Johansson kürzlich in einem Interview mit Variety ein wenig weiter über dieses Projekt und wer jetzt angeblich daran interessiert ist, es zu leiten.

Es wird gesagt, dass Taika Waititi bei dem Film Regie führen wird, was eine ziemliche Überraschung wäre, da der Filmemacher ohnehin einen ziemlich vollen Terminkalender hat, wobei Waititi angeblich angezapft wurde, um einen unbetitelten Star Wars-Film, eine Adaption von Time Bandits für Apple TV+ und sogar eine andere Version von Charlie and the Chocolate Factory für Netflix. Wie und wann Tower of Terror dazu passt, bleibt unklar.