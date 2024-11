Es sieht so aus, als würde Spyro the Dragon in den Game Pass kommen

HQ

Nachdem die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft abgeschlossen war, stellten viele die Frage, wann wir die Eigenschaften des Unternehmens in Game Pass sehen würden. Wir haben gesehen, dass Call of Duty in mehreren Instanzen enthalten war, ebenso wie verschiedene Blizzard -Eigenschaften, aber obwohl es sich um Spiele handelt, die ideal für Game Pass zu sein scheinen, gibt es immer noch Fragezeichen rund um viele der größten Plattformer von Activision. Wie Spyro the Dragon.

Glücklicherweise sieht es so aus, als würden wir sehr, sehr bald eine Antwort auf den lila Drachen haben. Die Konten Game Pass und Spyro the Dragon X haben damit begonnen, anzudeuten, dass Spyro in Kürze auf Game Pass vorgestellt wird, obwohl die große Frage ist, wie viel von Spyros Geschichte und Backkatalog enthalten sein wird, oder ob es sich nur um die Reignited Trilogy drehen wird.

Zweifellos werden wir in den nächsten Tagen eine Antwort haben.