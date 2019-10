Es sieht so aus, als würde Nintendo an einem neuen 2D-Mario arbeiten

New Super Mario Bros. U Deluxe für die Nintendo Switch war eigentlich nur eine sehr unspektakuläre Neuauflage des (fast) gleichnamigen, sehr guten Wii-U-Spiels, allerdings konnte sich das Game Anfang des Jahres wahnsinnig gut verkaufen und sogar den Dauerbrenner FIFA 19 vom Thron der Software-Charts vertreiben. Dieses große Interesse muss Nintendo daran erinnert haben, wie viele Mario-Fans die klassischen 2D-Welten lieben. Wie wir gerade jetzt darauf kommen? Weil sich Nintendo aktuell nach neuen Angestellten umschaut, die für sie an einem zweidimensionalen Plattformer arbeiten. Mario wird zwar nicht explizit erwähnt (und es gibt zugegeben auch viele andere Marken, die bereits in ähnlicher Form verarbeitet wurden), doch die dazugehörigen Bilder in der Anzeige stammen grundsätzlich ausschließlich von Mario-Spielen.

Nintendo sucht übrigens auch Leute, die sich an der Gestaltung von 3D-Plattformern beteiligen können, was ebenfalls spannend klingt - in diesem Bereich werden die Bilder jedoch etwas allgemeiner. Vielleicht (und das ist an dieser Stelle reine Vermutung) arbeiten sie ja endlich an Remakes der Klassiker Super Mario Sunshine oder der Galaxy-Serie?