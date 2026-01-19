Es sieht so aus, als würde Marathon am 5. März erscheinen

HQ

Obwohl die Entwicklung problematisch war, freuen sich viele immer noch auf die Veröffentlichung von Bungies Marathon, einer Serie, deren neuestes Spiel das 30 Jahre alte Marathon Infinity war. Es wurde vor drei Jahren angekündigt, aber es gibt weiterhin Berichte über problematische Entwicklung mit Abbrechern, Streitigkeiten und einem zunehmend unzufriedenen Sony.

This year, however, it's finally time, and now it seems that the date has been leaked, with Forbes journalist Paul Tassi‬ writing that it's the real deal. Die Quelle ist ein Video auf der Xbox-Community-Seite, das in einem inzwischen gelöschten Beitrag von u/TheJuiceBaba auf Reddit geteilt wurde, aber was online landet, bleibt meist dort, und zum Zeitpunkt des Schreibens kannst du das Video unter diesem Link ansehen.

Daher deuten die meisten Anzeichen darauf hin, dass Marathon am 5. März für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheinen wird. Für diejenigen, die etwas Extra wollen, wird auch ein Deluxe Edition verfügbar sein, und Bungie hat bereits eine Demo versprochen, sodass wir hoffen, dass wir es bald selbst ausprobieren können.

Wie denkst du, wird Marathon abschneiden? Wird es das nächste große Online-Ding sein, oder wird es Schwierigkeiten haben, in der knallharten Welt der Online-Multiplayer-Shooter mitzuhalten?