Es sieht so aus, als würde der weltweit erste KI-gestützte Handheld kommen

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Wie Time Extension berichtet hat, verspricht AYANEOs neu angekündigter Pocket Block, "der weltweit erste KI-gestützte Handheld" zu werden. Leider wurden diese KI-Funktionen nicht im Detail erklärt. AYANEO hat keine Angaben zu den Preisen gegeben oder bestätigt, welchen Chipsatz es verwenden wird. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir also nicht wirklich viel über das Produkt selbst.

Eine weitere Ankündigung war die AYANEO Pocket AIR Mini × Arcade Home Limited Edition, eine neue Version des Pocket AIR Mini. Es ist "vorinstalliert mit offiziell lizenzierten IGS-Spielen".

Jetzt müssen wir nur noch auf weitere Informationen warten.