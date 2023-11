Es sieht so aus, als würde Among Us ein großes Indie-Crossover bekommen

HQ

Es scheint, als würde InnerSloth bald ein massives Indie-Game-Crossover zu Among Us bringen. In einem Teaser, der auf X geteilt wurde, erklärt der Entwickler: "Wow, Indie-Spiele sind so cool. Es wäre noch cooler, wenn sie eines Tages zusammen etwas machen würden. haha. Stellen Sie sich vor. ha." Und das alles zusätzlich zur Veröffentlichung eines begleitenden Bildes, das Silhouetten vieler der beliebtesten Indie-Titel der letzten Jahre enthält.

Wie Sie im Bild unten sehen können, scheint es, als ob Untitled Goose Game, Celeste und A Hat in Time zu den angeteaserten Titeln gehören.

Es gibt kein festes Wort darüber, wann wir mehr über die Zusammenarbeit hören werden oder wann sie debütieren wird, aber vielleicht können wir auf The Game Awards für eine Ankündigung schauen, da es in der Vergangenheit Among Us Neuigkeiten gab, während Geoff Keighley Shows präsentierte.