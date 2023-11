Es sieht so aus, als ob wir erwarten können, dass Death Stranding 2 bei The Game Awards auftaucht

HQ

Es gibt bestimmte Entwickler, von denen man fast erwartet, dass sie an einer von Geoff Keighley moderierten Show beteiligt sind. FromSoftware ist ein solcher Entwickler, und Hideo Kojimas Kojima Productions ist ein anderer. In Anbetracht der Tatsache, dass The Game Awards in zwei Wochen stattfinden werden, deutet eine inzwischen gelöschte Antwort auf einen Beitrag von Kojima darauf hin, dass wir eines seiner Projekte bei der jährlichen Preisverleihung sehen werden.

Denn in einem Beitrag, in dem davon die Rede ist, dass etwas (wahrscheinlich ein Trailer) gemischt wird, entschied sich der offizielle Account von The Game Awards, das Augen-Emoji zu posten, bevor er feststellte, dass dies wahrscheinlich zu sehr auf der Nase lag, und stattdessen den Beitrag löschte. Sie können dies in einem Screenshot von X-Benutzer, Okami Games, unten sehen.

Es gibt kein genaues Wort darüber, ob sich dies auf einen vollständigen Trailer für Kojimas nächsten Titel bezieht, der Death Stranding 2 zu sein scheint, oder ob er sich stattdessen auf etwas anderes bezieht, aber wir werden es zweifellos bald herausfinden.