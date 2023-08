Es sieht so aus, als ob The Harder They Fall einen Folgefilm bekommt

HQ

Netflix hat zwar keine offizielle Ankündigung bezüglich einer Fortsetzung des Westernfilms The Harder They Fall gemacht, aber es sieht so aus, als ob eine Fortsetzung auf dem Weg ist, zumindest wenn man dem Regisseur des Originals glauben darf.

Auf die Frage eines X-Fans, der für eine Fortsetzung plädierte, antwortete Regisseur Jeymes Samuel, der auch unter dem Künstlernamen The Bullitts bekannt ist, lediglich: "... Das gibt es."

Es gibt keine weitere Erwähnung darüber, was dieser zweite Film sein könnte, was bedeutet, dass es unklar ist, ob es sich um eine direkte Fortsetzung oder eine neue eigenständige Geschichte handeln wird. Ebenso hat Netflix noch keine offizielle Ankündigung gemacht, was die Frage aufwirft, ob der Film auf der Streaming-Plattform landen wird.

