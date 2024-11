Es sieht so aus, als ob Sophie Turner als Lara Croft für die Tomb Raider-Serie von Prime Video so gut wie bestätigt ist

HQ

Vor ein paar Wochen berichteten wir über die Nachricht, dass Sophie Turner, die ehemalige Spielerin von Game of Thrones und X-Men, als eine der Schauspielerinnen ins Auge gefasst wurde, die sich für die Rolle der Lara Croft in der Serienadaption von Tomb Raider von Prime Video bewerben. Nun, es scheint, als ob Turner jetzt so gut wie bestätigt ist, die Aufgaben der berühmten britischen Videospiel-Ikone zu übernehmen, denn jetzt hat Deadline berichtet, dass sie in Verhandlungen steht, um für die Rolle gesperrt zu werden.

Bisher gibt es noch keine Bestätigung von Amazon MGM Studios, aber es scheint, als ob Turner Lucy Boynton für die Rolle geschlagen hat, von denen behauptet wurde, dass beide sich in letzter Zeit für diese Rolle bewerben.

Dies wäre das dritte große Mal, dass Lara Croft die Live-Action-Behandlung erhält, nachdem zuvor Angelina Jolie und Alicia Vikander ihre Sicht auf die berühmte Figur geäußert haben. Diese kommende Prime Video -Serie wird von Fleabag -Schöpferin und Indiana Jones and the Dial of Destiny 's Phoebe Waller-Bridge geschrieben und erstellt, und obwohl wir noch kein Veröffentlichungsdatum oder Zeitfenster für die Serie haben, wird die Schließung von Turner hoffentlich bedeuten, dass die Produktion nicht mehr allzu weit entfernt sein wird.